Convocan a marchar en Uruapan y Morelia por Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a través de las redes sociales la ciudadanía está convocando a dos marchas para este domingo 02 de noviembre.
De acuerdo a las imágenes que se están compartiendo, las marchas se llevarán a cabo en los municipios de Uruapan y Morelia, de manera simultánea, a las 16:00 horas.
En Uruapan se está convocando a la población en general a reunirse en la glorieta del McDonald's; mientras que en Morelia en la Plaza Jardín Morelos, mejor conocida como "El Caballito".
De acuerdo a las publicaciones, la marcha se realiza por el "cansancio y la indignación ante la corrupción, la violencia y el abandono de las autoridades", por lo que se convoca a que sea un llamado de exigencia.
BCT