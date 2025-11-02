Michoacán

Convocan a marchar en Uruapan y Morelia por Carlos Manzo

Las marchas se realizarán de manera simultánea en Uruapan y Morelia
Convocan a marchar en Uruapan y Morelia por Carlos Manzo
ESPECIAL
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a través de las redes sociales la ciudadanía está convocando a dos marchas para este domingo 02 de noviembre.

Te puede interesar:
Gobernador confirma muerte de Carlos Manzo tras atentado
Convocan a marchar en Uruapan y Morelia por Carlos Manzo

De acuerdo a las imágenes que se están compartiendo, las marchas se llevarán a cabo en los municipios de Uruapan y Morelia, de manera simultánea, a las 16:00 horas.

CORTESÍA

En Uruapan se está convocando a la población en general a reunirse en la glorieta del McDonald's; mientras que en Morelia en la Plaza Jardín Morelos, mejor conocida como "El Caballito".

CORTESÍA

De acuerdo a las publicaciones, la marcha se realiza por el "cansancio y la indignación ante la corrupción, la violencia y el abandono de las autoridades", por lo que se convoca a que sea un llamado de exigencia.

BCT

Morelia
Uruapan
Michoacán
Marcha
grid
Carlos Manzo

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com