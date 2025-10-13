Convocan a manifestación de limoneros en Apatzingán; el kilo no supera los $5

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la crítica caída en el precio del limón, citricultores del Valle de Apatzingán convocaron a una manifestación pacífica este martes 14 de octubre, luego de que el kilo de fruta apenas se cotiza entre 4 y 5 pesos en el tianguis limonero, muy por debajo del costo de producción.
La movilización fue anunciada por Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, en un video publicado en redes sociales este lunes por la mañana. Ahí, desde el tianguis limonero, denunció que los compradores "no quieren pagar" por una fruta de calidad.
“Esos precios son de muerte para el citricultor. Si hoy lunes no quieren, mañana martes menos. No hay que cortar", expresó Bravo al convocar a detener completamente el corte durante el martes y sumarse a la manifestación.
La marcha iniciará a las 11:00 horas desde el tianguis limonero, rumbo al monumento al General Lázaro Cárdenas de Apatzingán. Los productores exigen que las autoridades estatales y municipales intervengan para establecer orden en la producción y comercialización, y evitar que los precios se desplomen por debajo del punto de equilibrio.
El dirigente limonero aseguró que el precio justo para mantener operativa la cadena productiva es de al menos 10 pesos por kilo, ya que los costos de producción y manejo superan esa cifra.
“Lo que pedimos es estabilizar los cortes para poder recuperar nuestros costos operativos”, señaló.
En el Valle de Apatzingán operan más de 3 mil productores en más de 6 mil huertos, distribuidos en municipios como Buenavista, Tepalcatepec, Parácuaro, Aguililla y Múgica, que en conjunto colocaron a Michoacán como el principal productor nacional de limón, con 953 mil 652 toneladas en 2023, según cifras oficiales.
rmr