Convocan a manifestación de limoneros en Apatzingán; el kilo no supera los $5

La movilización fue anunciada por Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, en un video publicado en redes sociales este lunes por la mañana. Ahí, desde el tianguis limonero, denunció que los compradores "no quieren pagar" por una fruta de calidad.

“Esos precios son de muerte para el citricultor. Si hoy lunes no quieren, mañana martes menos. No hay que cortar", expresó Bravo al convocar a detener completamente el corte durante el martes y sumarse a la manifestación.