Construcción del IMSS de Morelia y Zitácuaro arrancarán en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que el próximo año iniciará la construcción de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Villas del Pedregal, en Morelia, y en Zitácuaro, como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia.
En entrevista con medios de comunicación, el mandatario señaló que se busca acelerar el proceso de construcción, en coordinación con el director general del IMSS a nivel nacional, Zoé Robledo.
"Va a arrancar en los primeros tres meses del próximo año; esperemos que en marzo inicie el de Morelia, al igual que el de Zitácuaro. Tuvimos reunión con Zoé Robledo y dentro del Plan Michoacán se consideró para acelerar los procesos", declaró.
El titular del Ejecutivo estatal indicó que los terrenos en ambos municipios ya están disponibles y, a pesar de tratarse de hospitales de gran escala, los proyectos ejecutivos y requisitos técnicos están listos. Detalló que la inversión no está contemplada en el presupuesto federal, ya que los recursos provendrán directamente del IMSS y ya están asegurados.
Finalmente, Ramírez Bedolla mencionó que el hospital del IMSS en Zitácuaro estaría listo en 2027, mientras que el de Villas del Pedregal quedaría concluido en 2028. Reconoció que no podrá inaugurar ninguna de las obras antes de concluir su administración, pero aseguró que se dejará todo preparado para que puedan finalizarse sin contratiempos.
"Ya no lo vamos a inaugurar, pero lo arrancamos, que es lo importante. Iniciar las obras, dejarlas muy avanzadas y, sobre todo, con presupuesto y recursos para que las concluyan", afirmó.
mrh