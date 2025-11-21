Construcción del IMSS de Morelia y Zitácuaro arrancarán en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que el próximo año iniciará la construcción de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Villas del Pedregal, en Morelia, y en Zitácuaro, como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario señaló que se busca acelerar el proceso de construcción, en coordinación con el director general del IMSS a nivel nacional, Zoé Robledo.

"Va a arrancar en los primeros tres meses del próximo año; esperemos que en marzo inicie el de Morelia, al igual que el de Zitácuaro. Tuvimos reunión con Zoé Robledo y dentro del Plan Michoacán se consideró para acelerar los procesos", declaró.