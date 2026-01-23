Congreso del Estado se solidariza por fallecimiento de intérpretes y su hija

De acuerdo con información confirmada por autoridades, las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 14 de enero en la ciudad de Morelia y posteriormente fueron localizadas sin vida en la localidad de Ucareo, municipio de Zinapécuaro, presentando signos de extrema violencia.

El Congreso subrayó que este crimen reviste una especial gravedad, al tratarse de personas defensoras de los derechos de la comunidad sorda, así como de una menor de edad, por lo que llamó a que las autoridades actúen con máxima diligencia, bajo los principios del interés superior de la niñez y de protección reforzada a grupos en situación de atención prioritaria.

