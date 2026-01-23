Congreso del Estado se solidariza por fallecimiento de intérpretes y su hija

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Congreso del Estado de Michoacán, a través de la 76 Legislatura, lamentó y condenó enérgicamente el asesinato de Víctor Manuel N., Anayeli N. y su hija de 12 años de edad, quienes se desempeñaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.
La postura institucional fue difundida mediante una esquela oficial publicada en redes sociales, en la que las y los legisladores expresaron sus condolencias y solidaridad con los familiares y seres queridos de las víctimas.
De acuerdo con información confirmada por autoridades, las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 14 de enero en la ciudad de Morelia y posteriormente fueron localizadas sin vida en la localidad de Ucareo, municipio de Zinapécuaro, presentando signos de extrema violencia.
El Congreso subrayó que este crimen reviste una especial gravedad, al tratarse de personas defensoras de los derechos de la comunidad sorda, así como de una menor de edad, por lo que llamó a que las autoridades actúen con máxima diligencia, bajo los principios del interés superior de la niñez y de protección reforzada a grupos en situación de atención prioritaria.
BCT