Confirma SSP detención de 38 personas de "La Luz del Mundo" con armas y equipo táctico en Vista Hermosa, Michoacán

Los detenidos dijeron pertenecer a un grupo llamado "Jahzer", que se identifica como una guardia secreta vinculada a la organización religiosa “La Luz del Mundo”. Según declararon, su entrenamiento era parte de una preparación para “defender la fe durante el Juicio Final”.

Testigos en la zona indicaron que observaron un despliegue inusual de hombres vestidos de negro, con equipamiento táctico e incluso con accesorios de senderismo, radios y simuladores. La escena fue descrita por las autoridades como una mezcla de desfile religioso y campamento paramilitar.

Hasta el momento, no han podido acreditar la legalidad de su estancia en el predio ni el origen del equipo asegurado. Todos los hombres fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora correspondiente, que determinará su situación jurídica.

En esta región del Bajío, la presencia de fuerzas estatales y federales continúa como parte de un despliegue permanente para inhibir actividades ilícitas y garantizar la seguridad de la población.