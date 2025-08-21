Concurso artesanal de Cuanajo otorgará 120 mil pesos en premios: Casart

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart) y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, entregarán 120 mil pesos en premios en la edición 41 del Concurso Local Artesanal de Muebles Tradicionales, Textiles en Telar de Cintura y Bordado de Cuanajo.

El subdirector de Operación de la Casart, Israel Ramírez Fraga, informó que en el certamen se reconocerá a 26 personas artesanas por su excelencia y preservación de técnicas tradicionales en las ramas de muebles y textiles, mismas que podrán participar en las categorías de salas, comedores, baúles, muebles, varios y textiles, donde se espera la participación de alrededor de 70 artesanas y artesanos.

Agregó que la recepción de piezas será el 29 de agosto, mientras que la exposición y venta se llevará a cabo en la jefatura de tenencia de Cuanajo, del 29 al 31 de agosto, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

La artesana Mirella Guadalupe García, del Comité Organizador del Concurso Artesanal, destacó que también en esta edición realizarán un concurso infantil con el objetivo de impulsar a las nuevas generaciones para preservar y promover las artesanías de Cuanajo, en el cual, niñas y niños darán muestra de su trabajo durante los mismos días del concurso, con horario de 10:00 a 14:00 horas.

Por su parte, el artesano en la rama de madera. Alejandro Guadalupe García, invitó a todo el público para que vaya a la localidad y conozca el trabajo que hacen las y los artesanos en los diferentes diseños de muebles de madera al natural y laqueados.

La artesana en la rama de textil, Amelia Victoria Casimiro, mencionó que todas y todos los visitantes podrán adquirir piezas únicas y auténticas elaboradas en el telar de cintura, como morrales, fajas, rebozos, monederos, entre muchas otras piezas.

Finalmente, la cocinera tradicional Bertha Pérez de Jesús, invitó a degustar la gastronomía local, con platillos como mole, corundas, pozole, tortillas de maíz azul, de trigo y diferentes guisos.