Con obras, conectamos a comunidades históricamente relegadas en Morelia: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ampliación de la avenida Amalia Solórzano sigue su curso y en la primera quincena de diciembre se convertirá en una vía que acabará con el rezago de conectividad que presentan tenencias como Santa María, Morelos, Jesús del Monte y demás comunidades que convergen en sus alrededores.

Así lo informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, quien, en un recorrido de supervisión junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, inspeccionó la colocación de concreto hidráulico MR45 en el kilómetro 400 de la avenida Amalia Solórzano.