Estamos listas para 2027, reitera Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, reiteró que las mujeres de Morena están listas para representar al partido en la próxima contienda por la gubernatura de Michoacán.

En una asamblea informativa celebrada en el municipio de Yurécuaro, Gladyz Butanda remarcó que los tiempos políticos y sociales que vive el país colocaron en la presidencia a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, situación que, insistió, debe replicarse en Michoacán con una primera mujer gobernadora.

“Es tiempo de mujeres, no es capricho, es dar un paso importante en el respeto y reconocimiento de nuestros derechos político-electorales”, enfatizó ante por lo menos dos mil yurecuarenses afines al proyecto de la 4T.

En su intervención, Gladyz Butanda recibió el arropo de actores políticos de renombre, fundadores de Morena y funcionarios de primer nivel como el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; David Alfaro, director del Cobaem; las diputadas federales Guadalupe Ortega Tiburcio y Miroslava Shember Dominguez; la diputada local Melba Albavera Padilla; así como los presidentes de Tahuato, Daniel Herrera; Tlazazalca, Carlos Joel Aguilar Enríquez, y Moisés Navarro, alcalde de Yurécuaro y anfitrión de la asamblea morenista.

Gladyz Butanda sostuvo que las aspiraciones que la acompañan no se contrapondrán nunca al interés común del pueblo y del movimiento, pero recalcó que abogará por el respeto a los derechos de las mujeres en la siguiente contienda electoral.

rmr