Con nuevo cuartel de la GN, 600 elementos refuerzan seguridad de Tierra Caliente: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la entrada en operación del nuevo cuartel de la Guardia Nacional en Apatzingán, más de 600 elementos refuerzan la seguridad en el municipio y la región de Tierra Caliente, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Explicó que, con estas nuevas instalaciones ubicadas en la comunidad de Cenobio Moreno, se fortalecerá la presencia, la operatividad, la logística y la atención de la seguridad, con lo que se brindará atención con mayor oportunidad.
El mandatario detalló que el Gobierno de Michoacán trabaja en estrecha coordinación con la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), fiscalías y la Guardia Civil estatal, atendiendo la estrategia de seguridad en la entidad.
Mientras que el coronel de Guardia Nacional de Estado Mayor, Carlos Alberto Thompson, refirió que el nuevo cuartel se encuentra ubicado en un sitio estratégico para dar atención inmediata a hechos delictivos.
Además de que permite el cumplimiento de los ejes rectores de la corporación como la atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la investigación e inteligencia, y coordinación interinstitucional de manera eficaz con las autoridades federales, estatales y municipales.
RPO