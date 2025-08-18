Con nuevo cuartel de la GN, 600 elementos refuerzan seguridad de Tierra Caliente: Bedolla

El mandatario detalló que el Gobierno de Michoacán trabaja en estrecha coordinación con la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), fiscalías y la Guardia Civil estatal, atendiendo la estrategia de seguridad en la entidad.

Mientras que el coronel de Guardia Nacional de Estado Mayor, Carlos Alberto Thompson, refirió que el nuevo cuartel se encuentra ubicado en un sitio estratégico para dar atención inmediata a hechos delictivos.

Además de que permite el cumplimiento de los ejes rectores de la corporación como la atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la investigación e inteligencia, y coordinación interinstitucional de manera eficaz con las autoridades federales, estatales y municipales.