Con Indicación Geográfica buscan salvar al pez blanco de Pátzcuaro

El reconocimiento, dijo, permitirá que haya el motivo para que este producto se reproduzca de manera comercial y beneficie a las comunidades de la zona, además de impulsar el valor agregado en el producto y en el propio municipio de Pátzcuaro.

“El pez blanco es un pez muy delicado para su sobrevivencia, tiene que vivir en lugares sostenibles, digamos limpios, para poder desarrollarse, y ahora que nos dieron ya la indicación geográfica, el tema es aumentar su preservación”, destacó el mandatario estatal.

Los trabajos de recuperación del lago de Pátzcuaro, sus canales, manantiales y la siembra de miles de crías son parte de los trabajos que ha impulsado el Gobierno de Michoacán para que hoy se cuente con el reconocimiento por parte de la Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas (por sus siglas en inglés oriGIn).

Garantizar la autenticidad, calidad y origen de esta emblemática especie es fundamental para no solo darle valor agregado al pez blanco, sino potenciar su comercialización a nivel global, beneficiando a las comunidades que trabajan por su rescate y preservación.

El pez blanco es un símbolo de identidad purépecha y su cultura se encuentra presente en la danza, la artesanía y el escudo de Michoacán; su carne blanca y suave lo ha convertido en un manjar tradicional, por lo que su conservación es crucial, no solo por ser una especie en peligro de extinción, sino por representar un patrimonio cultural y ambiental para la región.