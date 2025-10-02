Con 2 mdp, preparan santuarios para recibir a la mariposa monarca en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los santuarios de la mariposa monarca abrirán en noviembre próximo, por lo que la Secretaría de Turismo (Sectur) en Michoacán alista la estrategia para que los turistas puedan disfrutar de este espectáculo.
Una de las actividades que se ha realizado es la electrificación de la Sierra Chincua, con una inversión de 2 millones de pesos, por lo que el sendero y los miradores contarán con lo necesario para que los turistas puedan disfrutar de la aventura, inclusive para que puedan conectar sus celulares.
Sin especificar la fecha de apertura, indicó que será de noviembre a marzo cuando se tenga el espectáculo de la mariposa monarca, la cual cumple 50 años desde que se descubrieron los santuarios en Michoacán.
El Rosario, Sierra Chincua y Senguio, dijo, ya se encuentran listos para recibir a todos los turistas. La primera colonia llega a partir del 1.º de noviembre y, de ahí, llegan las demás. Son más de 200 millones de mariposas las que vuelan a los santuarios en esta temporada.
rmr