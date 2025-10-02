Con 2 mdp, preparan santuarios para recibir a la mariposa monarca en Michoacán

Sin especificar la fecha de apertura, indicó que será de noviembre a marzo cuando se tenga el espectáculo de la mariposa monarca, la cual cumple 50 años desde que se descubrieron los santuarios en Michoacán.

El Rosario, Sierra Chincua y Senguio, dijo, ya se encuentran listos para recibir a todos los turistas. La primera colonia llega a partir del 1.º de noviembre y, de ahí, llegan las demás. Son más de 200 millones de mariposas las que vuelan a los santuarios en esta temporada.

rmr