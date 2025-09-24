Iluminan parador de la mariposa monarca sin afectar su santuario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El parador turístico del Santuario de la Mariposa Monarca en la Sierra Chincua contará por primera vez con iluminación en sus áreas de acceso y servicios, un proyecto diseñado para mejorar la atención a visitantes sin afectar el entorno natural.
El tendido eléctrico se extiende por tres kilómetros desde la carretera hasta el parador y fue instalado de manera subterránea. Esto evita afectaciones al bosque y limita la posibilidad de asentamientos humanos en la zona intermedia.
La obra llega únicamente hasta el parador, ubicado fuera del núcleo de hibernación de la mariposa monarca.
El proyecto está regulado por una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y cumple con la normatividad de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca.
La iluminación utiliza luminarias de bajo impacto, con sistemas dirigidos y controlados para prevenir la dispersión de luz hacia el bosque y asegurar que no se altere el comportamiento de la fauna.
Además de la instalación eléctrica, se implementará un reglamento para regular el uso del parador, con el fin de mantenerlo como un sitio ordenado, seguro y respetuoso del medio ambiente.
Este proyecto busca mejorar la calidad de vida de las comunidades cercanas y fortalecer el turismo sustentable, consolidando a la Sierra Chincua como un referente nacional en la conservación de la mariposa monarca.
