Iluminan parador de la mariposa monarca sin afectar su santuario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El parador turístico del Santuario de la Mariposa Monarca en la Sierra Chincua contará por primera vez con iluminación en sus áreas de acceso y servicios, un proyecto diseñado para mejorar la atención a visitantes sin afectar el entorno natural.

Energía sustentable en la montaña

El tendido eléctrico se extiende por tres kilómetros desde la carretera hasta el parador y fue instalado de manera subterránea. Esto evita afectaciones al bosque y limita la posibilidad de asentamientos humanos en la zona intermedia.