Comuneros bloquean carretera en Santa Fe tras muerte de joven por bala perdida

De acuerdo con el texto, la agresión ocurrió mientras la comunidad conmemoraba el 46 aniversario de la defensa de sus tierras comunales. En el lugar, un comando armado abrió fuego contra los asistentes. La joven fue trasladada al Hospital General de Pátzcuaro, donde, según la denuncia, no recibió atención oportuna, por lo que fue enviada a Morelia, falleciendo en el trayecto.

El Consejo recordó que no es la primera agresión sufrida en la zona. El 30 de mayo de 2024, un grupo armado ingresó a Santa Fe, desarmó y amenazó a miembros de la ronda comunal, dejando a uno de ellos gravemente herido.

Ante estos hechos, la Asamblea General de Santa Fe de la Laguna decidió suspender clases y mantener bloqueada la vialidad de forma indefinida, hasta que las autoridades atiendan sus demandas de seguridad.