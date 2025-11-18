Comuneros bloquean carretera en Santa Fe tras muerte de joven por bala perdida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En respaldo a la comunidad de Santa Fe de la Laguna, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) informó este martes que se mantiene el bloqueo en la carretera Morelia-Zacapu y la suspensión de actividades escolares, como medida de protesta ante la creciente inseguridad en comunidades indígenas.
A través de un comunicado, el CSIM —organismo autónomo integrado por autoridades tradicionales de 80 comunidades indígenas y afromexicanas del estado— exigió justicia por el asesinato de Roxana Valentín, una joven de 24 años originaria de San Andrés Tziróndaro, quien falleció tras resultar herida durante una manifestación pacífica realizada el lunes en Santa Fe.
De acuerdo con el texto, la agresión ocurrió mientras la comunidad conmemoraba el 46 aniversario de la defensa de sus tierras comunales. En el lugar, un comando armado abrió fuego contra los asistentes. La joven fue trasladada al Hospital General de Pátzcuaro, donde, según la denuncia, no recibió atención oportuna, por lo que fue enviada a Morelia, falleciendo en el trayecto.
El Consejo recordó que no es la primera agresión sufrida en la zona. El 30 de mayo de 2024, un grupo armado ingresó a Santa Fe, desarmó y amenazó a miembros de la ronda comunal, dejando a uno de ellos gravemente herido.
Ante estos hechos, la Asamblea General de Santa Fe de la Laguna decidió suspender clases y mantener bloqueada la vialidad de forma indefinida, hasta que las autoridades atiendan sus demandas de seguridad.
El CSIM emplazó al Gobierno Federal y al Gobierno de Michoacán a instalar una Base de Operaciones Interinstitucionales en la comunidad, compromiso que aseguran no se ha cumplido desde mayo de este año.
Finalmente, el Consejo hizo un llamado a otras comunidades originarias para mantenerse alerta y solidarias con Santa Fe de la Laguna.
