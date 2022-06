Comisión de la familia no debe iniciar con un tema discriminatorio: Bedolla

"Creo que también ya el tema de 'familia', como lo están estableciendo, no abarca todos los modelos de familia en Michoacán, porque tenemos familias monoparentales, por ejemplo, que sólo está la mamá o solo el papá, que eso es común. Entonces yo creo que no debe ser una comisión que de entrada inicie con un tema discriminatorio. En Michoacán también ya se permite los matrimonios en convivencia del mismo sexo, ya está en la ley, entonces, creo que es una decisión de ellos (diputados), lo respeto, pero creo que no debe ser un tema discriminatorio", expresó.