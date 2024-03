Combaten por tierra y aire reactivación de incendio forestal en cerro del Águila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro Estatal del Manejo del Fuego de la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom) informa que se realizan trabajos por tierra y aire para apagar un incendio forestal que se reactivó en el cerro del Águila.

Un helicóptero con helibalde con una capacidad de 800 litros de agua de la Secretaría Seguridad Pública (SSP) sobrevuela la zona siniestrada para reconocer los frentes activos y llevar a cabo un plan de combate efectivo sin exponer a los brigadistas.

De acuerdo con datos preliminares, el incendio forestal registrado desde hace días en el cerro del Águila, y que ya había sido controlado, ha afectado alrededor de 250 hectáreas; sin embargo, este jueves el Centro Estatal del Manejo del Fuego informó que el siniestro se reactivó.

Reportó la movilización de las brigadas de la Cofom, Comisión Nacional Forestal (Conafor) y Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), además de la intervención del helicóptero con helibalde para realizar las labores de sofocamiento.

La Cofom recuerda a la población no encender fogatas en áreas boscosas, no arrojar por la ventanilla del vehículo cerillos o cigarros encendidos y no quemar la basura o residuos sólidos en el bosque.

En caso de observar un incendio forestal, solicita dar aviso lo más rápido posible a las autoridades correspondientes, para ello pone a la disposición los números telefónicos 443 847 6418 o 911