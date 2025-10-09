Citricultores de Tierra Caliente alistan medidas para contener la caída del precio del limón

Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, señaló que la situación es insostenible, ya que el costo de producción alcanza los 5 pesos por kilo, a lo que se suman otros 5 pesos por corte, manejo y empaque.

“Para que sea rentable, el precio del limón tendría que estar por encima de los 10 pesos”, manifestó el empresario y activista de la región.

Ante este panorama, los citricultores sostendrán este jueves una reunión para definir acciones que permitan equilibrar el mercado. Entre las propuestas se encuentra organizar y calendarizar los días de corte, con el objetivo de controlar la oferta de cítricos y equipararla con la demanda nacional.