Cinco presas en Michoacán se desfogan tras alcanzar su máxima capacidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La dirección de Conagua en Michoacán informó que actualmente son cinco presas las que se encuentran en proceso de desfogue de agua, tras alcanzar su máxima capacidad de almacenamiento.
Las presas que registran este nivel son la Francisco J. Múgica, ubicada en los municipios de La Huacana y Múgica; Los Olivos, en Tepalcatepec; Sabaneta, en el municipio de Hidalgo; Zicuirán, en La Huacana; y la Tepuxtepec.
Pese al desfogue, el personal de la Conagua aseguró que esta medida no representa riesgo para la población en los municipios y regiones donde se encuentran.
Por su parte, la Comisión Estatal de Aguas y Gestión de Cuencas dio a conocer que, en promedio, el nivel de almacenamiento en las 25 presas de Michoacán es del 71.7 por ciento, lo que refleja una recuperación significativa tras las lluvias recientes.
RYE