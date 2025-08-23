Cinco presas en Michoacán se desfogan tras alcanzar su máxima capacidad

Las presas que registran este nivel son la Francisco J. Múgica, ubicada en los municipios de La Huacana y Múgica; Los Olivos, en Tepalcatepec; Sabaneta, en el municipio de Hidalgo; Zicuirán, en La Huacana; y la Tepuxtepec.

Pese al desfogue, el personal de la Conagua aseguró que esta medida no representa riesgo para la población en los municipios y regiones donde se encuentran.

Por su parte, la Comisión Estatal de Aguas y Gestión de Cuencas dio a conocer que, en promedio, el nivel de almacenamiento en las 25 presas de Michoacán es del 71.7 por ciento, lo que refleja una recuperación significativa tras las lluvias recientes.

RYE