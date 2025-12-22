Cierra el 6 de enero registro a la Universidad Rosario Castellanos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se encuentra abierto el registro para inscribirse a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que en Michoacán contará con cinco sedes en los municipios de Ario, Múgica, Uruapan, Zacapu y Zitácuaro, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En conferencia de prensa, el mandatario invitó a las y los jóvenes michoacanos a registrarse en urc.cdmx.gob.mx/registro_sipra, hasta el martes 6 de enero de 2026; mientras que en rcastellanos.cdmx.gob.mx/licenciatura-michoacan podrán consultar los requisitos y la oferta educativa con que cuenta esta institución 100 por ciento gratuita.

Ramírez Bedolla destacó que Michoacán será el segundo estado con más sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, tan solo después de la Ciudad de México, como parte del apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hacia el estado, con el propósito de que las y los jóvenes continúen con sus estudios sin necesidad de desplazarse de sus municipios.