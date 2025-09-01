Ciclo escolar en secundaria 2 inicia con arranque de obra: Luis Navarro

En representación del mandatario michoacano, Navarro García inauguró el ciclo escolar 2025-2026 en dicha institución, donde resaltó que la actual gestión ha invertido más de 500 millones de pesos en equipamiento de escuelas en toda la geografía estatal, además de más de dos mil millones de pesos en obras educativas, a través del Fondo de Aportaciones Múltiples de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

Ante estudiantes, profesores y padres y madres de familia, expuso que el Gobierno de Michoacán dotó de tenis a 400 mil adolescentes de secundarias de la entidad, con el apoyo del programa “Jalo Michoacán”.

Finalmente, Navarro García invitó a la comunidad educativa de la secundaria 2, “Hermanos Flores Magón”, a dar lo mejor de sí con la intención de prepararse y convertirse en hombres y mujeres que aporten al engrandecimiento de Michoacán.