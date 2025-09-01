Michoacán

¡Tome sus precauciones! Enfermedades respiratorias y gastrointestinales incrementan durante el regreso a clases

Es necesario que los padres de familia protejan a sus hijos ante los cambios bruscos de temperatura y los alimentos que consumen en el horario escolar
CYNTHIA ARROYO
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los cuadros respiratorios y gastrointestinales son los de mayor registro con el regreso a clases, indicó la directora de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 75 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, Anabel Gutiérrez Mendía.

En entrevista para MiMorelia.com, comentó que los padres de familia deben estar vigilantes de la salud de sus hijos y tomar las previsiones necesarias para disminuir el riesgo de contagio de una infección respiratoria o cuadro gastrointestinal.

En ese tenor, mencionó que, ante los cambios bruscos de temperatura, es necesario que los menores de edad salgan bien abrigados, además de contar con paraguas o impermeables para evitar que se mojen cuando haya lluvia. Asimismo, contar con un calzado escolar adecuado que no favorezca al cultivo de infecciones por la humedad.

Y es que refirió que todas las personas tienen una flora bacteriana y viral que está en la rinofaringe, la cual se activa al haber un clima propicio, con los cambios de temperatura, por lo que puede favorecer a que haya cuadros respiratorios.

"Tenemos que cuidar que los niños vayan bien cubiertos, protegidos y prevengamos infecciones o cuadros agudos respiratorios"
agregó
Anabel Gutiérrez Mendía, directora de la Unidad de Medicina Familiar No. 75 del IMSS en Michoacán
Anabel Gutiérrez Mendía, directora de la Unidad de Medicina Familiar No. 75 del IMSS en Michoacán
En tanto a las infecciones gastrointestinales, Gutiérrez Mendía subrayó que es fundamental que los padres de familia preparen alimentos adecuados contemplando el Plato del Bien Comer, el cual incluye proteínas, grasas, carbohidratos y fibra.

Además —apuntó— es fundamental que los alimentos sean preparados higiénicamente, a fin de que los menores no contraigan enfermedades gastrointestinales u otras intoxicaciones alimentarias, por lo que debe haber un adecuado lavado de manos y del manejo de alimentos.

Finalmente, puntualizó que, en caso de presentarse alguna infección respiratoria o gastrointestinal, es necesario acudir al médico familiar para que se otorgue un tratamiento adecuado; en caso de que se requiera reposo, notificar a la escuela por si el menor se tiene que ausentar, por su seguridad y la de los demás compañeros. Además, vigilar que los menores tengan los esquemas de vacunación completos, respetar la sana distancia y el lavado adecuado de manos.

RPO

Regreso a Clases
enfermedades respiratorias

