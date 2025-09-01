¡Tome sus precauciones! Enfermedades respiratorias y gastrointestinales incrementan durante el regreso a clases

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los cuadros respiratorios y gastrointestinales son los de mayor registro con el regreso a clases, indicó la directora de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 75 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, Anabel Gutiérrez Mendía.

En entrevista para MiMorelia.com, comentó que los padres de familia deben estar vigilantes de la salud de sus hijos y tomar las previsiones necesarias para disminuir el riesgo de contagio de una infección respiratoria o cuadro gastrointestinal.