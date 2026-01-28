Celebra CEDH confirmación de sentencia contra Diego Urik, la más alta en feminicidio en Michoacán

Mejía Pineda señaló que el órgano que preside estuvo atento al proceso y celebró la conclusión judicial local. El titular de la CEDH destacó la magnitud del logro judicial, más allá del cumplimiento de la pena:

"Sí, es la primera sentencia que logramos en la Comisión de Víctimas con los 50 años, y es un precedente no solamente por la cantidad de pena, sino por los precedentes que marcó la Corte, cuando dice que no puede haber una reducción de pena por un tema de reinserción en menoscabo de la víctima directa y de las víctimas indirectas".

A decir de Mejía Pineda, este criterio es crucial para futuras sentencias en casos de feminicidio, además de que enfatizó que el mensaje que esta resolución da va dirigido al sistema penal y a todas las instituciones en materia de feminicidio y derechos humanos de las víctimas.