Celebra CEDH confirmación de sentencia contra Diego Urik, la más alta en feminicidio en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Josué Mejía Pineda, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), expresó su satisfacción por la confirmación de la sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra Diego Urik Melgoza, por el feminicidio de la joven maestra Jessica González. El magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal Región Morelia emitió la resolución el martes 27 de enero, dando cumplimiento a una ejecutoria de amparo federal.
Mejía Pineda señaló que el órgano que preside estuvo atento al proceso y celebró la conclusión judicial local. El titular de la CEDH destacó la magnitud del logro judicial, más allá del cumplimiento de la pena:
"Sí, es la primera sentencia que logramos en la Comisión de Víctimas con los 50 años, y es un precedente no solamente por la cantidad de pena, sino por los precedentes que marcó la Corte, cuando dice que no puede haber una reducción de pena por un tema de reinserción en menoscabo de la víctima directa y de las víctimas indirectas".
A decir de Mejía Pineda, este criterio es crucial para futuras sentencias en casos de feminicidio, además de que enfatizó que el mensaje que esta resolución da va dirigido al sistema penal y a todas las instituciones en materia de feminicidio y derechos humanos de las víctimas.
"Mandamos un mensaje con mucha fuerza a todas las instituciones, para todos aquellos que pretendan seguir asesinando a las mujeres, pues que tendrán todo el peso de la ley y que dejamos este criterio que servirá para otro tipo de sentencias en materia de feminicidio y que, sobre todo, que sepan que no hay impunidad y que el Estado utilizará todas sus herramientas para llegar hasta la alta esfera jurídica con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia", agregó.
El ombudsman reconoció públicamente el papel de la madre de la víctima, Verónica Villaseñor, sin cuya lucha incansable no se estaría discutiendo este tema. Mejía Pineda recordó que le entregó un reconocimiento a la señora Villaseñor por generar un impacto en materia de derechos humanos.
Finalmente, Mejía Pineda concluyó que la CEDH actuó conforme a su deber constitucional, y que este caso deja "grandes precedentes de medidas de no repetición para que esto no vuelva a suscitarse", al exponer con claridad los defectos del sistema de justicia penal.
rmr