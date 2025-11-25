Caso Manzo: Dictan prisión preventiva oficiosa a "El Pelón" presunto reclutador de sicarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta tarde se dictó prisión preventiva oficiosa a Jaciel Antonio N., alias “El Pelón”, señalado como presunto reclutador de los jóvenes sicarios implicados en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

La medida cautelar fue impuesta por los delitos de cohecho y extorsión agravada; sin embargo, el Ministerio Público no presentó pruebas que acreditaran que El Pelón reclutó a Víctor Manuel N. —quien presuntamente disparó contra el edil— y a Fernando Josué N., identificado como uno de los vigilantes en la escena del crimen.

Durante la audiencia, se reveló que Jaciel Antonio N. exigía 5 mil pesos a familiares de ambos adolescentes para supuestamente intervenir en su situación legal, luego de que fueran detenidos por introducir droga en el municipio de Paracho.