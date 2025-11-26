Caso Carlos Manzo: juez acepta pruebas de balística y peritajes clave

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Son mínimas y suficientes”, puntualizó el juez de control Luis Fernando Díaz Parra, al admitir los 25 datos de prueba presentados por la defensa de los escoltas de Carlos Manzo Rodríguez.

Entre los elementos admitidos se incluyen pruebas de balística, reconstrucción de los hechos y un informe pericial, debido a que aún se investiga si fue una o varias armas las que se dispararon el pasado 1 de noviembre, durante el Festival de las Velas en Uruapan. La defensa también busca sustentar la legalidad del actuar de los escoltas.

Uno de los testimonios leídos en la audiencia fue el del regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, quien afirmó que la actuación de los elementos de seguridad fue pertinente y que se implementó un plan de seguridad específico para el evento, ante la posibilidad de sabotaje por parte de la delincuencia organizada, con el objetivo de desestabilizar a las autoridades. Recalcó que el propósito era garantizar la seguridad de la ciudadanía.