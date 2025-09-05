Carlos Soto destaca reunión de alcaldes panistas con nuevo secretario de Gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán se reunieron el pasado 4 de septiembre de 2025 con el nuevo secretario de Gobierno, Raúl Cepeda, para dialogar sobre las principales necesidades de sus municipios.

Este primer encuentro fue bien recibido por el alcalde de Zamora, Carlos Soto Delgado, quien reconoció la disposición del gobierno estatal para trabajar con todos los municipios, sin importar su origen partidista.

En entrevista con MiMorelia.com, Soto detalló que la reunión fue solicitada por el presidente estatal del PAN, Carlos Quintana, y que marcó un hito político, al tratarse de la primera fracción recibida por el nuevo titular de la Secretaría de Gobierno.