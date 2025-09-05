Michoacán

Celebra presidente Carlos Soto iniciativa del gobernador de presentar su cuarto informe en Zamora

El informe de Alfredo Ramírez Bedolla se presentará el 28 de septiembre en Zamora, tras eventos en Morelia y Uruapan
Naomi Carmona
Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Zamora, Carlos Soto Delgado, celebró la decisión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de incluir a Zamora como sede de su cuarto informe de gobierno, evento a realizarse el próximo domingo 28 de septiembre de 2025, junto con Morelia el 26 y Uruapan el 27 del mismo mes.

“Podrán decir los de su partido ‘¿por qué lo haces en Zamora si es para ellos oposición?’. Hoy no somos oposición, hoy somos un gran equipo que trabajamos porque Michoacán salga adelante y que siga mucho mejor de lo que hoy está, poniendo nuestro granito de arena cada uno de los 112 municipios y los consejos que hay”
afirmó Soto, resaltando la unidad más allá de diferencias partidistas

Zamora, un municipio clave en el occidente michoacano, se prepara para recibir al equipo estatal con orgullo y hospitalidad, adelantó el alcalde, al tiempo que invitó a los ciudadanos a asistir al evento, donde se presentarán los avances de la administración de Ramírez Bedolla.

“Invitarlos a Zamora, hay mucho que vas a encontrar, pero sobre todo te irás con un mensaje y un recuerdo que será difícil de borrar. Bienvenidos todos a la ciudad de Zamora”
expresó Soto, subrayando el impacto que tendrá el informe en la comunidad, en un municipio reconocido por proyectos como el tratamiento del 100% de sus aguas residuales

La iniciativa refleja la colaboración entre el gobierno estatal y municipal, con programas como Fortapaz, que destinó 40 millones de pesos a Zamora para seguridad.

