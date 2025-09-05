Celebra presidente Carlos Soto iniciativa del gobernador de presentar su cuarto informe en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Zamora, Carlos Soto Delgado, celebró la decisión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de incluir a Zamora como sede de su cuarto informe de gobierno, evento a realizarse el próximo domingo 28 de septiembre de 2025, junto con Morelia el 26 y Uruapan el 27 del mismo mes.
Zamora, un municipio clave en el occidente michoacano, se prepara para recibir al equipo estatal con orgullo y hospitalidad, adelantó el alcalde, al tiempo que invitó a los ciudadanos a asistir al evento, donde se presentarán los avances de la administración de Ramírez Bedolla.
La iniciativa refleja la colaboración entre el gobierno estatal y municipal, con programas como Fortapaz, que destinó 40 millones de pesos a Zamora para seguridad.
RPO