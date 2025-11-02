Carlos Manzo será velado en funeraria y homenajeado en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, se informó que este domingo se llevará a cabo un homenaje póstumo en su memoria.
El cuerpo del edil será velado en funerarias San José, donde familiares, colaboradores y ciudadanía podrán acudir a brindar el último adiós. Posteriormente, a las 11:30 de la mañana, se tiene programado un acto oficial en la Pérgola Municipal, espacio en el que se espera la presencia de funcionarios estatales, municipales y población en general.
Carlos Manzo falleció la noche del sábado 1 de noviembre luego de ser víctima de un ataque armado mientras realizaba actividades oficiales en el centro del municipio. En el lugar, elementos de seguridad que lo acompañaban repelieron la agresión, logrando abatir a uno de los presuntos atacantes.
Se reiteró el llamado a que los actos de despedida se lleven a cabo con respeto y orden.
