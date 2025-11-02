Carlos Manzo será velado en funeraria y homenajeado en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, se informó que este domingo se llevará a cabo un homenaje póstumo en su memoria.

El cuerpo del edil será velado en funerarias San José, donde familiares, colaboradores y ciudadanía podrán acudir a brindar el último adiós. Posteriormente, a las 11:30 de la mañana, se tiene programado un acto oficial en la Pérgola Municipal, espacio en el que se espera la presencia de funcionarios estatales, municipales y población en general.