Candidatura del PT a la gubernatura la definirá la gente de Michoacán: Reginaldo Sandoval

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido del Trabajo (PT) inició su camino rumbo a la gubernatura de Michoacán 2027 con su primera asamblea en Morelia, en la que el dirigente estatal y diputado federal, Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que la candidatura del partido será definida por la voz de la ciudadanía.
Durante la reunión, simpatizantes y militantes respaldaron a Sandoval como el perfil idóneo para encabezar la candidatura petista. En este sentido, el legislador insistió en que será la gente quien marque el rumbo hacia el próximo proceso electoral.
“Vamos a hacer esos recorridos para que la gente nos diga por dónde quiere caminar. Yo soy un cuadro institucional, soy un activo del partido, un activo de la 4T. Nunca me ha ganado la aspiración personal, ni la descomposición, ni la ambición. He sido congruente toda la vida y espero seguir así”, expresó Sandoval tras recibir el respaldo de las bases.
El líder petista anunció que el PT recorrerá los 11 distritos federales y 24 locales de Michoacán para recoger las inquietudes de la ciudadanía, con el fin de definir si participarán solos o en alianza.
Subrayó también la consistencia ideológica del partido, al que describió como “la única fuerza de izquierda verdadera”, fiel a los principios de no mentir, no robar y no traicionar, inspirados en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.
Reconoció que el PT enfrenta retos frente a Morena, partido con mayor acceso a recursos, y criticó prácticas como insinuar que los programas sociales dependen del voto, calificándolas de errores que deben corregirse para fortalecer la transformación.
La asamblea se llevó a cabo en la Hacienda Camelinas, al sur de Morelia, donde se congregaron cientos de simpatizantes. En el evento, el dirigente Rangel resaltó la trayectoria de Sandoval, destacando su defensa histórica de los mineros de Angangueo como ejemplo de lucha social.
