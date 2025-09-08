Candidatura del PT a la gubernatura la definirá la gente de Michoacán: Reginaldo Sandoval

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido del Trabajo (PT) inició su camino rumbo a la gubernatura de Michoacán 2027 con su primera asamblea en Morelia, en la que el dirigente estatal y diputado federal, Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que la candidatura del partido será definida por la voz de la ciudadanía.

Durante la reunión, simpatizantes y militantes respaldaron a Sandoval como el perfil idóneo para encabezar la candidatura petista. En este sentido, el legislador insistió en que será la gente quien marque el rumbo hacia el próximo proceso electoral.

“Vamos a hacer esos recorridos para que la gente nos diga por dónde quiere caminar. Yo soy un cuadro institucional, soy un activo del partido, un activo de la 4T. Nunca me ha ganado la aspiración personal, ni la descomposición, ni la ambición. He sido congruente toda la vida y espero seguir así”, expresó Sandoval tras recibir el respaldo de las bases.