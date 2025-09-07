Llama Hugo Rangel a seguir fortaleciendo al PT y defender las causas sociales

Fue durante una asamblea informativa encabezada por el legislador local, en donde Rangel Vargas informó que, en Morelia el PT ha alcanzado 9 mil 350 afiliados y 351 comités de base, lo que demuestra el crecimiento de ese instituto político, no obstante llamó a las y los asistentes a comprometerse con los siguientes tres puntos:

Seguir fortaleciendo al partido.

Seguir defendiendo las causas de la gente.

Fortalecer la organización de cara a las elecciones del 2027.

