Política

Llama Hugo Rangel a seguir fortaleciendo al PT y defender las causas sociales

El diputado local insistió en que el Partido del Trabajo, es el único instituto político que nació de un verdadero movimiento de izquierda
Llama Hugo Rangel a seguir fortaleciendo al PT y defender las causas sociales
NAOMI CARMONA
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado Hugo Rangel Vargas, llamó a simpatizantes a seguir fortaleciendo al Partido de Trabajo (PT) a partir de sus estructuras, así como a seguir defendiendo las causas sociales.

NAOMI CARMONA

Fue durante una asamblea informativa encabezada por el legislador local, en donde Rangel Vargas informó que, en Morelia el PT ha alcanzado 9 mil 350 afiliados y 351 comités de base, lo que demuestra el crecimiento de ese instituto político, no obstante llamó a las y los asistentes a comprometerse con los siguientes tres puntos:

  • Seguir fortaleciendo al partido.

  • Seguir defendiendo las causas de la gente.

  • Fortalecer la organización de cara a las elecciones del 2027.

BCT

PT
Política
Hugo Rangel
causas sociales

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com