Campesinos liberan caminos en Michoacán; reportan liberación de al menos nueve puntos carreteros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de más de 48 horas de bloqueos impulsados por productores agrícolas en distintas regiones del Bajío, este miércoles por la mañana comenzaron a liberarse varios tramos carreteros en Michoacán, informó el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C5).
En su más reciente reporte, el C5 confirmó que la vialidad ya fue restablecida en al menos nueve puntos clave del estado, entre ellos casetas, entronques y carreteras federales que habían sido cerradas desde el lunes por manifestantes.
Los tramos liberados incluyen:
Vista Hermosa: Autopista de Occidente Km 390 (caseta de peaje).
Vista Hermosa: Tanhuato–Vista Hermosa, entronque a la autopista.
La Piedad: La Piedad–Numarán, altura de Villas de las Lomas.
Jiquilpan: Carretera federal hacia Sahuayo, referencia Glorieta de Liconsa.
Venustiano Carranza: La Barca, crucero “4 Esquinas”.
Villamar: Glorieta cruce a Jaripo.
Chavinda: Entrada a la cabecera municipal.
Puruándiro: Crucero Puruándiro–Angamacutiro–José Sixto Verduzco.
Caseta de peaje de Ecuandureo
La liberación se da en medio de un ambiente tenso, luego de que el gobierno federal anunciara un acuerdo con liderazgos agrícolas de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Sin embargo, el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) ha negado haber pactado y reiteró su exigencia de un precio de $7,200 por tonelada de maíz.
Aunque las autoridades federales dieron por resuelto el conflicto, los integrantes del MAC han llamado a extender la protesta a nivel nacional, por lo que se mantiene el monitoreo de posibles nuevos cierres en otras regiones.
Las autoridades recomendaron a la ciudadanía circular con precaución y mantenerse atenta a los avisos oficiales.
