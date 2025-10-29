Campesinos liberan caminos en Michoacán; reportan liberación de al menos nueve puntos carreteros

La liberación se da en medio de un ambiente tenso, luego de que el gobierno federal anunciara un acuerdo con liderazgos agrícolas de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Sin embargo, el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) ha negado haber pactado y reiteró su exigencia de un precio de $7,200 por tonelada de maíz.

Aunque las autoridades federales dieron por resuelto el conflicto, los integrantes del MAC han llamado a extender la protesta a nivel nacional, por lo que se mantiene el monitoreo de posibles nuevos cierres en otras regiones.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía circular con precaución y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

rmr