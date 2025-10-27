Campesinos inician bloqueos en Michoacán; reportan cierre en caseta de Ecuandureo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al filo de las 10:00 horas de este lunes se registraron los primeros bloqueos campesinos en Michoacán, en el marco del paro nacional convocado por organizaciones agrícolas en exigencia de un precio de garantía para el maíz.
El C5 Michoacán confirmó a través de sus canales oficiales un bloqueo total en la Autopista de Occidente México–Guadalajara, kilómetro 360, específicamente en la Plaza de Cobro de Ecuandureo.
En el lugar se observó la presencia de tractores, vehículos pesados y unidades de carga que obstaculizan la circulación.
La protesta forma parte de una jornada nacional de movilizaciones impulsada por agrupaciones como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y la Unión de Productores de Cereales de Michoacán, quienes reclaman que el precio del maíz se establezca en 7 mil 200 pesos por tonelada, y advierten que los cierres continuarán si no hay respuesta del gobierno federal.
Además de Ecuandureo, se esperan bloqueos similares en otros puntos estratégicos del estado, como la caseta de Zinapécuaro, la autopista Morelia–Maravatío y otros tramos con fuerte presencia agrícola. Autoridades llaman a los automovilistas a tomar precauciones, utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.
