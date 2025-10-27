Aeropuerto de Morelia emite alerta por bloqueos carreteros de campesinos este lunes

La alerta coincide con el paro nacional convocado por diversas organizaciones campesinas, como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), que prevén bloquear puntos estratégicos como la caseta de Zinapécuaro y otras vialidades del estado, en demanda de que se establezca un precio de garantía para el maíz de 7 mil 200 pesos por tonelada.

El pasado 14 de octubre ya se registraron bloqueos similares en Michoacán, lo que derivó en negociaciones con autoridades federales y estatales. Sin embargo, al no haber un acuerdo generalizado, las organizaciones anunciaron una nueva jornada de protesta este lunes, que podría afectar tanto el transporte de carga como el acceso a servicios como el aeropuerto.

rmr