Aeropuerto de Morelia emite alerta por bloqueos carreteros de campesinos este lunes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Aeropuerto Internacional de Morelia emitió una alerta dirigida a los pasajeros que tienen vuelos programados para este lunes 27 de octubre, debido a que se prevé una movilización del sector agropecuario en la región, la cual podría ocasionar bloqueos carreteros en las vías de acceso a la terminal aérea.
A través de sus canales oficiales, la administración aeroportuaria recomendó a los usuarios salir con anticipación, utilizar aplicaciones de tránsito en tiempo real, mantenerse informados mediante medios locales y contactar a su aerolínea para conocer el estado de sus vuelos o alternativas disponibles. La medida busca evitar contratiempos ante posibles cierres viales en los alrededores de Morelia.
La alerta coincide con el paro nacional convocado por diversas organizaciones campesinas, como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), que prevén bloquear puntos estratégicos como la caseta de Zinapécuaro y otras vialidades del estado, en demanda de que se establezca un precio de garantía para el maíz de 7 mil 200 pesos por tonelada.
El pasado 14 de octubre ya se registraron bloqueos similares en Michoacán, lo que derivó en negociaciones con autoridades federales y estatales. Sin embargo, al no haber un acuerdo generalizado, las organizaciones anunciaron una nueva jornada de protesta este lunes, que podría afectar tanto el transporte de carga como el acceso a servicios como el aeropuerto.
