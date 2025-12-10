Buscan inscribir con letras doradas el nombre de Carlos Manzo en el Congreso de Michoacán

¿Qué implica este reconocimiento?

La inscripción en letras doradas es uno de los máximos homenajes públicos otorgados por el Congreso del Estado a personajes o causas relevantes para Michoacán.

De aprobarse el acuerdo, el muro que se encuentra en el recinto legislativo incluirá la leyenda:

“Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Presidente de Uruapan”.

Este homenaje forma parte de una serie de propuestas agrupadas bajo el nombre de Ley Carlos Manzo, promovidas por Bautista Tafolla, que incluyen reformas legislativas para proteger a autoridades amenazadas por el crimen organizado y garantizar justicia para las víctimas.

La propuesta será discutida por las comisiones del Congreso local, y en caso de ser aprobada, entrará en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

rmr