‘El sistema no me va a doblar’: Carlos Bautista responde a ataques con IA

El diputado, cercano al fallecido Carlos Manzo —alcalde asesinado en noviembre de 2025—, agregó que su intención como político no ha sido lucrar con el poder, sino mantenerse firme en sus convicciones. “Mi sueño fue ser diputado, no vivir de la política. Mi único sueño era entrar al sistema sin convertirme en uno de ellos… y lo he cumplido”, aseguró.

En su mensaje, sostuvo que las campañas de desprestigio responden a que “el sistema” no ha podido cooptarlo: “Cuando el sistema te quiere doblar, primero te ensucia. Y cuando no te puede comprar, intenta desaparecerte. Nada nuevo en México”.

Finalmente, Bautista Tafolla se dijo agradecido con la ciudadanía que aún cree en su labor: “A los que inventan, sigan. A los que dudan, pregunten. A los que creen, aquí estoy […] El sistema no me va a doblar”.

