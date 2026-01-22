Bernardo Bravo, "orgullosamente limonero" que le costó la vida a manos del crimen organizado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De los pocos que alzó la voz contra el crimen organizado en el Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez era empresario y "orgullosamente limonero", presidía la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y este jueves se detuvo al que se presume está detrás de su homicidio, César Alejandro "N", alias "El Botox", en Santa Ana Amatlán, en el municipio de Buenavista.
Bernardo Bravo fue localizado sin vida la mañana del 20 de octubre al interior de una camioneta sobre la carretera Apatzingán - Presa del Rosario, en la localidad de La Tinaja; en varias ocasiones denunció la extorsión que sufría la industria citrícola por grupos de la delincuencia organizada.
Murió como su padre, Bernardo Bravo Valencia, defendiendo el limón, quien perdió la vida tras ser levantado al abandonar su rancho en la comunidad de Cenobio Moreno en 2013; su hijo, el menor de cuatro, murió en circunstancias similares el 19 de octubre.
El 28 de octubre, nueve días después de su asesinato, el Gobierno de México hizo presencia en Apatzingán con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, donde se llevó a cabo una reunión del Gabinete de Seguridad con los limoneros de la región. Hoy, está acéfala la presidencia de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.
En esa reunión se pactó concretar diversas acciones que permitieran la detención de este objetivo criminal, además de garantizar la seguridad a los limoneros para que pudieran hacer el corte, compra y venta en el Tianguis Limonero sin que hubiera el riesgo de extorsión.
Sin embargo, el 1 de noviembre asesinaron al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, lo que obligó al Gobierno de México a implementar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, priorizando este tema.
En noviembre pasado, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, reconoció que tras el asesinato de Manzo Rodríguez se dejó de lado el caso de Bernardo Bravo, por lo que fue en diciembre de 2025 que se fortalecieron los operativos para dar con este líder delincuencial, de quien se ofrecía una recompensa de 100 mil pesos para dar con su paradero.
Fueron incontables los operativos que se realizaron en la región de Tierra Caliente, donde el bloqueo de carreteras, minas y drones complicaban los trabajos, toda vez que un grupo delincuencial protegió a este líder delincuencial.
rmr