Bernardo Bravo, "orgullosamente limonero" que le costó la vida a manos del crimen organizado

Bernardo Bravo fue localizado sin vida la mañana del 20 de octubre al interior de una camioneta sobre la carretera Apatzingán - Presa del Rosario, en la localidad de La Tinaja; en varias ocasiones denunció la extorsión que sufría la industria citrícola por grupos de la delincuencia organizada.

Murió como su padre, Bernardo Bravo Valencia, defendiendo el limón, quien perdió la vida tras ser levantado al abandonar su rancho en la comunidad de Cenobio Moreno en 2013; su hijo, el menor de cuatro, murió en circunstancias similares el 19 de octubre.

El 28 de octubre, nueve días después de su asesinato, el Gobierno de México hizo presencia en Apatzingán con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, donde se llevó a cabo una reunión del Gabinete de Seguridad con los limoneros de la región. Hoy, está acéfala la presidencia de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.