Bernardo Bravo fue citado, golpeado y baleado; fiscal Torres Piña da detalles del crimen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, reveló detalles sobre el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, líder de citricultores del Valle de Apatzingán. En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, confirmó que el empresario fue citado, cambió de vehículo y fue asesinado entre las 10 y 11 de la noche del domingo.
Según la investigación, Bravo salió de Morelia alrededor de las 11:00 horas del domingo 19 de octubre rumbo a Apatzingán, tras decirle a su pareja que pasaría por sus escoltas estatales, aunque finalmente se trasladó solo. En el trayecto, llegó al tianguis limonero, donde cambió de vehículo y se dirigió hacia la comunidad de Cenobio Moreno, lugar donde se sospecha fue citado por grupos criminales.
El informe pericial indica que Bernardo fue citado en esta zona. A su regreso a Apatzingán, el vehículo fue localizado encendido y con el cuerpo sin vida al interior.
Bravo fue golpeado con la cacha de un arma y recibió un disparo en la cabeza. El cuerpo presentaba una esquirla, pero no se localizaron casquillos en el lugar donde fue encontrado, lo que refuerza la hipótesis de que fue asesinado en otro sitio y abandonado en el vehículo.
El fiscal confirmó que el empresario contaba con escoltas estatales, quienes ya fueron citados a declarar.
Respecto a las investigaciones, Torres Piña informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvo a un hombre identificado como Rigoberto “N”, hermano de otra cabecilla delincuencial que opera en esta zona de Tierra Caliente, ambos señalados como generadores de violencia y extorsión en la región. El detenido fue puesto a disposición de la fiscalía con droga, dinero en efectivo y su celular, del cual se extrae información como parte del proceso judicial.
rmr