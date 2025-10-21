Bernardo Bravo fue citado, golpeado y baleado; fiscal Torres Piña da detalles del crimen

El informe pericial indica que Bernardo fue citado en esta zona. A su regreso a Apatzingán, el vehículo fue localizado encendido y con el cuerpo sin vida al interior.

Bravo fue golpeado con la cacha de un arma y recibió un disparo en la cabeza. El cuerpo presentaba una esquirla, pero no se localizaron casquillos en el lugar donde fue encontrado, lo que refuerza la hipótesis de que fue asesinado en otro sitio y abandonado en el vehículo.