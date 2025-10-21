Sheinbaum lamenta asesinato de Bernardo Bravo y promete justicia en el caso

Durante la conferencia matutina de este martes desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada por medios sobre el caso y declaró:

“Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de Producción y Comercialización de Limón. Hoy presentó una larga presentación el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y tiene que haber justicia en este caso. Y está todo el Gabinete de Seguridad apoyando a la fiscalía y al gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables".

Bernardo Bravo fue asesinado el lunes en la localidad de La Tinaja, Apatzingán. Su muerte ha generado reacciones en diversos niveles del gobierno por su papel activo en denunciar la extorsión al sector citrícola en la región de Tierra Caliente.

Es de apuntar que esta mañana, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la detención de un hombre identificado como Rigoberto “N”, presunto implicado en el homicidio de Bravo y señalado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán.