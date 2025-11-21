Bedolla cumple compromiso con la niñez de Zamora; inaugura parque infantil

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de una petición realizada por niñas y niños durante la audiencia pública del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en Zamora, el mandatario inauguró un parque infantil para beneficio de más de 35 mil 500 personas que habitan en 20 colonias de la ciudad.

El mandatario destacó que el Parque Ciudad de las Niñas y los Niños contó con una inversión estatal de 5.8 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), recurso que fue posible gracias a la coordinación con el Ayuntamiento de Zamora, que donó el terreno para su construcción.