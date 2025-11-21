Concretan Bedolla y RCO distribuidor vial en La Rinconada, acceso a Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ratificó el compromiso para modernizar el acceso a Zamora, con un distribuidor vial en La Rinconada, con una inversión de 270 millones de pesos, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario firmó un nuevo título de concesión con el director de la empresa Red Carreteras de Occidente (RCO), Gonzalo Alcalde Rodríguez, para la renovación de 3.6 kilómetros de la carretera El Sauz-La Rinconada y la construcción de un distribuidor vial, obras que beneficiarán a los habitantes de Zamora, Ecuandureo, Jacona e Ixtlán.

Ramírez Bedolla manifestó que es fundamental atender las zonas productivas del estado, principalmente aquellas con alto potencial en temas como la agroexportación, para el traslado de personas y mercancías de manera rápida y segura; mientras se fortalece el esquema de seguridad en coordinación con el Gobierno federal.