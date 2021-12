Ayuntamiento de Chinicuila, sin comunicar violencia a Congreso: Reyes Cosari

En entrevista telefónica, el legislador manifestó que como Comisión buscarán tener una reunión con el secretario de Seguridad Pública (SSP), Alfredo Ortega Reyes, pues consideró necesario que se reestablezcan a la brevedad las condiciones raque todos los ciudadanos de ese municipio puedan transitar y vivir en paz.

“El Cabildo no ha reportado nada al Congreso, tampoco el presidente municipal. No ha habido un reporte oficial”, indicó Reyes Cosari, y aunque se le hizo saber que la presidenta de la Comisión de Seguridad, Margarita López, indicó que sí ha tenido comunicación con el edil, reiteró que no ha habido comunicación oficial.

“Se habla de desplazamientos, pero no tenemos un dato de cuántas personas se han desplazado hacia Colima”, agregó el diputado del Movimiento del Regeneración Nacional (Morena).

“La información que tenemos es que el Ejército entró al municipio y pudo repeler algunos grupos que intentaban mantener el control ahí”, agregó.

rmr