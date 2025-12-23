Aumento al 8% de prerrogativas para mujeres, un avance crucial para Michoacán: Lizbeth Medina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reciente decisión legislativa de incrementar al 8% el porcentaje de las prerrogativas que los partidos políticos destinarán a la capacitación política de sus militantes mujeres fue calificada por Lizbeth González Medina como un avance significativo para la democracia igualitaria en Michoacán. La consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) enfatizó la importancia de esta medida, que posiciona al estado a la vanguardia en la inversión para el desarrollo del liderazgo femenino en la política.

Este incremento, que eleva la asignación previa del 3% a un robusto 8%, responde a la necesidad de subsanar una deuda histórica en la participación equitativa de las mujeres en la vida pública.

La reforma busca asegurar que las promesas de campaña se traduzcan en acciones concretas para fortalecer la presencia y competitividad de las mujeres en el ámbito político, un paso que coloca a Michoacán como un referente nacional en este rubro, pues a nivel nacional será la entidad que más porcentaje destine a la capacitación política femenina.

A decir de González Medina, muchas mujeres han expresado sentirse poco preparadas para asumir roles de liderazgo político, como la presidencia municipal o la participación en consejos de autogobierno. Esta falta de confianza, a menudo derivada de una capacitación insuficiente, ha sido una barrera para su acceso a cargos de elección popular.

La consejera del IEM recordó que, si bien existían mecanismos previos para destinar recursos a la capacitación, los partidos políticos no siempre cumplieron con esta obligación de manera efectiva. La falta de cumplimiento en la formación de cuadros femeninos competitivos ha sido una constante, lo que subraya la necesidad de medidas más contundentes y fiscalizables para garantizar que estos recursos se utilicen para su propósito original.

González Medina destacó que este aumento al 8% no solo implica una mayor asignación económica, sino también una oportunidad para que los partidos políticos refuercen sus programas de formación.