Aspirante a dirección de Mecánica en la UMSNH rechaza ser deudor alimentario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que colectivos exigieron a la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) frenar la aspiración de Engelbert a la dirección de la facultad de Mecánica con el argumento de que existe una demanda por la custodia de sus hijos y el pago de la pensión alimenticia, el aludido contactó a MiMorelia.com para ejercer su derecho de réplica.

A la misiva se adjuntaron documentos que exhiben los pagos realizados por concepto de pensión alimenticia, fechados entre los meses de marzo, abril y mayo del presente año, así como un documento de la Dirección de Archivos que compila los servicios prestados por él a la máxima casa de estudios.

El escrito enviado a esta Redacción señala lo siguiente:

"El que suscribe, Engelbert Huape Padilla. Por mi propio derecho y en ejercicio del derecho de réplica, comparezco ante su medio de comunicación a:

Presentar replica contra la nota que se dio a conocer en su portal de noticias en el link: https://mimorelia.com/noticias/michoacan/exigen-a-rectoria-parar-registro-de-aspirante-a-dirigir-la-facultad-de-mecanica misma que fue publicada el día 29 de junio del 2023, a las 6:43 pm, en la se refiere lo siguiente:

'Engelberth “X”, es aspirante a dirigir la Facultad de Mecánica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) pero en su contra existe una demanda por la custodia de sus hijos, así como el pago de la pensión alimentaria, según el documento que ya fue turnado al Juzgado Octavo Familiar y obra en poder de esta Redacción'.

Toda vez que soy el único candidato con el nombre de Engelbert, y que la comunidad universitaria me ubica con ese nombre, hago de su conocimiento que actualmente no hay una demanda por el pago de pensión alimenticia, lo cierto es que se vive un proceso de separación, y derivado del mismo pedí que se consignaran alimentos, se fijó una pensión alimenticia provisional y mes con mes cumplo con mi obligación de proporcionar alimentos; además de que ejerzo mi derecho y el derecho de mis menores hijos de convivencia, siendo un padre que se hace responsable de sus hijos, y que como muchos padres y madres ejercen la paternidad y/o maternidad responsable, por lo que la nota que presentan no es precisa y me gustaría aclararlo; y es que no solo se vulneran mis derechos, sino que podrían afectarse los derechos de mis menores hijos al presumir que se les esta privando de recibir los alimentos que su padre les proporciona para su sostenimiento.

Además debo manifestar que todo padre responsable y en proceso de separación y fijación de alimentos definitivos (destacando que se cumple con los alimentos provisionales que me fueron decretados) tiene el derecho de votar y ser votado.

Por otro lado debo manifestar que la aspiración que tengo de ser Director de la Facultad de Ingeniería Mecánica es una aspiración legítima construida sobre la base de mi trabajo, ya que llevo 12 años, 7 meses y 25 días de servicio en nuestra máxima casa de estudios, y he podido ocupar diversos espacios en los que he tratado de dar lo mejor de mí y hacer que la Institución se posicione; me parece muy indigno que las personas traten de opacar la capacidad de trabajo de de padres o madres solteras o solteros, y que achaquen que los jóvenes solo pueden lograr espacios por sus relaciones personales o amorosas, yo soy una persona que cree en el trabajo duro y que ha logrado todo con mucha dedicación.

Es por ello que agradezco a este medio me permita ejercer mi derecho a la réplica sobre una nota imprecisa que fue generada en su portal.

Le agradezco mucho.

A T E N T A M E N T E

DR. ENGELBERT HUAPE PADILLA

Profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo"

