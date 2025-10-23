Animalistas urgen al Congreso sanciones más duras por envenenamientos de animales en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El envenenamiento masivo de perros y gatos se ha vuelto una dolorosa constante en Michoacán.

Las banquetas son ahora escenarios del horror. Tan solo este jueves, siete pequeños chihuahuas fueron hallados sin vida en la colonia Primo Tapia, a plena luz del día, sobre la calle Gobernadores de Michoacán.