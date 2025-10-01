Amelí Navarro rinde protesta como presidenta del Tribunal Electoral de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La magistrada Amelí Navarro Lepe rindió protesta como nueva presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) por un periodo de dos años, a partir del 1 de octubre de 2025.

Durante la ceremonia, la magistrada delineó principios para su gestión: garantizar el derecho de acceso a una justicia electoral accesible, integral e incluyente.

Fortalecer la función jurisdiccional de resolución de los medios de impugnación y de los procedimientos, propiciando sentencias con perspectiva ciudadana.