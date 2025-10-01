Michoacán

Amelí Navarro rinde protesta como presidenta del Tribunal Electoral de Michoacán

La magistrada Amelí Navarro Lepe asumió el cargo por dos años, prometiendo una justicia electoral accesible e incluyente
NAOMI CARMONA
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La magistrada Amelí Navarro Lepe rindió protesta como nueva presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) por un periodo de dos años, a partir del 1 de octubre de 2025.

Durante la ceremonia, la magistrada delineó principios para su gestión: garantizar el derecho de acceso a una justicia electoral accesible, integral e incluyente.

Fortalecer la función jurisdiccional de resolución de los medios de impugnación y de los procedimientos, propiciando sentencias con perspectiva ciudadana.

De este punto, la nueva presidenta destacó el compromiso del TEEM de garantizar el debido proceso y propiciar sentencias con perspectiva pro-personas; sentencias incluyentes, donde se tomen en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades, y, de ser necesario, se implementen ajustes razonables o medidas específicas que hagan eficaces los derechos, se eliminen prejuicios y estereotipos, y se administre la justicia en condiciones de equidad y de igualdad.
“Este tribunal está comprometido, además de la labor de resoluciones de todos los medios de impugnación que llegan y que atendemos puntualmente, a generar y promover una cultura de derechos y de legalidad, de difusión de los derechos de las personas, precisamente en aras de su derecho a saber, de su derecho a la información, y donde, correlativo a estos derechos, hay la obligación de toda autoridad —también esto ya se lo saben muy bien aquí en el tribunal, en el ámbito de sus competencias— de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”
refirió Navarro Lepe

La magistrada prometió una visión de justicia accesible que no solo resuelva, sino que empodere a la ciudadanía.

Amelí Navarro rinde protesta como presidenta del Tribunal Electoral de Michoacán

