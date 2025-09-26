Con 92% de eficiencia en resoluciones, cierra Alma Bahena su segundo periodo como presidenta el TEEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alma Rosa Bahena Villalobos presentó su informe al cierre de su periodo como magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). Esta segunda gestión concluye el 30 de septiembre y se destaca una eficiencia del 92% en la firmeza de las resoluciones impugnadas.

De octubre de 2024 a septiembre de 2025, el TEEM enfrentó dos procesos electorales extraordinarios simultáneos: la elección extraordinaria en Irimbo y la primera votación a nivel nacional y local para elegir, mediante voto popular, a jueces y magistrados; un hecho sin precedentes en México y Michoacán.

En el caso de Irimbo, se recuerda que la nulidad de la elección municipal se dio tras acreditarse violencia política en razón de género contra la entonces candidata Azucena Ruíz Alanís, quien resultó ganadora en la segunda ronda de votaciones.

Respecto a la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial local, Bahena Villalobos subrayó que fue un proceso inédito en el país, al ser la primera vez que se eligió por voto directo a quienes imparten justicia. Este hecho, dijo, “implicó una gran responsabilidad para todos los órganos electorales en la construcción de criterios jurídicos novedosos”.

En el marco del Proceso Electoral de Elección de Personas Juzgadoras en Michoacán (PEEPJM), el TEEM recibió 56 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) y 27 juicios de inconformidad relacionados con la elección judicial del 1 de junio de 2025, mediante la cual se renovaron 109 cargos con una vigencia de 8 años, hasta 2033.