¡Alístate! Encuesta Intercensal 2025 se realizará del 6 de octubre al 14 de noviembre

Michoacán tiene una población de 4 millones 748 mil 846 habitantes, de los cuales el 51.4 por ciento son mujeres y el 48.6 por ciento son hombres, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020. Los municipios con mayor población son Morelia, Uruapan y Zamora.

En cuanto a aspectos demográficos y sociales, el grado promedio de escolaridad en Michoacán es de 8.6 años, mientras que 3 de cada 100 personas de tres años o más hablan una lengua indígena.

En vivienda, la tendencia mostró un descenso, pasando de 4.6 habitantes en el año 2000 a 3.7 en 2020. La mayoría de las viviendas particulares habitadas son propias, con un 67.8 por ciento; el 16.5 por ciento están alquiladas y el 15.6 por ciento son prestadas o se encuentran en otra condición.