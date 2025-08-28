Michoacán

¡Alístate! Encuesta Intercensal 2025 se realizará del 6 de octubre al 14 de noviembre

Se actualizarán los datos arrojados del Censo de Población y Vivienda 2020
¡Alístate! Encuesta Intercensal 2025 se realizará del 6 de octubre al 14 de noviembre
intercensal2025
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 6 de octubre al 14 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) llevará a cabo la Encuesta Intercensal 2025, la cual busca actualizar los datos del Censo de Población y Vivienda 2020.

De acuerdo con la Coordinación en Michoacán del Inegi, se visitarán los 113 municipios, para lo que se contratarán 3 mil 400 personas, de las cuales 2 mil 400 serán quienes acudan a las casas y levanten las encuestas.

El personal que realice el trabajo en campo deberá estar debidamente identificado con su uniforme, que incluye gorra o sombrero, mochila y chaleco, además de la credencial con holograma y fotografía. El trabajo a realizar es actualizar el tema sociodemográfico de la entidad.

Los resultados que arroje la Encuesta Intercensal 2025 contribuirán a conocer las características sociodemográficas y culturales, así como la medición de la pobreza a nivel estatal y por municipios.

Además, será de vital importancia para conocer los cambios que se registraron en la dinámica demográfica, social y económica tras los efectos de la pandemia de Covid-19.

Censo de Población y Vivienda 2020

Michoacán tiene una población de 4 millones 748 mil 846 habitantes, de los cuales el 51.4 por ciento son mujeres y el 48.6 por ciento son hombres, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020. Los municipios con mayor población son Morelia, Uruapan y Zamora.

En cuanto a aspectos demográficos y sociales, el grado promedio de escolaridad en Michoacán es de 8.6 años, mientras que 3 de cada 100 personas de tres años o más hablan una lengua indígena.

En vivienda, la tendencia mostró un descenso, pasando de 4.6 habitantes en el año 2000 a 3.7 en 2020. La mayoría de las viviendas particulares habitadas son propias, con un 67.8 por ciento; el 16.5 por ciento están alquiladas y el 15.6 por ciento son prestadas o se encuentran en otra condición.

Te puede interesar:
Michoacán entre las 5 entidades donde mujeres dedican más tiempo a trabajo no remunerado
¡Alístate! Encuesta Intercensal 2025 se realizará del 6 de octubre al 14 de noviembre

RPO

INEGI
Encuesta Intercensal

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com