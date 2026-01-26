Aguacate michoacano aporta 88% del volumen récord rumbo a EU para el Super Bowl LX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un par de semanas del Super Bowl LX, Michoacán y Jalisco celebraron un récord sin precedentes en la exportación de aguacate mexicano a Estados Unidos, con un volumen proyectado de 127 mil toneladas, un 11% más que en 2025, según datos de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM, A.C.).
La temporada, considerada histórica por autoridades del sector, refleja el trabajo coordinado entre productores y empacadores de ambos estados. Michoacán aporta el 88% del total, con municipios clave como Tancítaro, Uruapan, Ario de Rosales, Tacámbaro y Salvador Escalante, mientras que Jalisco suma el 12% restante con presencia destacada en Zapotlán el Grande y Zapotiltic.
De acuerdo con Álvaro Luque, presidente de Avocados From Mexico, tan solo durante la semana 3 de este ciclo se enviaron más de 37 mil toneladas de fruta. “No se trata solo de volumen, sino de calidad, disponibilidad y promoción estratégica en fechas clave como el Super Bowl”, apuntó el directivo.
La demanda de aguacate se dispara durante este evento deportivo, considerado el mayor impulsor del consumo de este fruto en EE.UU. Para 2026, se espera que se superen las 114 mil toneladas consumidas en años anteriores, confirmando al aguacate michoacano como un producto líder en exportación.
APEAM también destacó iniciativas sustentables como el inicio de una reforestación con 650 mil plantas, la certificación laboral VELAGRO —la primera en su tipo para un producto fresco— y la mejora de procesos de inocuidad y trazabilidad, acciones que refuerzan su compromiso con un modelo agroexportador responsable.
“El 2026 será un año clave para consolidar un modelo sostenible y competitivo”, declaró el director general de APEAM, Luis Javier de la Rocha, quien reiteró que el objetivo es mantener al aguacate mexicano como referente mundial, no solo por su calidad, sino también por la manera en que se produce.
rmr