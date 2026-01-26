Aguacate michoacano aporta 88% del volumen récord rumbo a EU para el Super Bowl LX

La temporada, considerada histórica por autoridades del sector, refleja el trabajo coordinado entre productores y empacadores de ambos estados. Michoacán aporta el 88% del total, con municipios clave como Tancítaro, Uruapan, Ario de Rosales, Tacámbaro y Salvador Escalante, mientras que Jalisco suma el 12% restante con presencia destacada en Zapotlán el Grande y Zapotiltic.

De acuerdo con Álvaro Luque, presidente de Avocados From Mexico, tan solo durante la semana 3 de este ciclo se enviaron más de 37 mil toneladas de fruta. “No se trata solo de volumen, sino de calidad, disponibilidad y promoción estratégica en fechas clave como el Super Bowl”, apuntó el directivo.

La demanda de aguacate se dispara durante este evento deportivo, considerado el mayor impulsor del consumo de este fruto en EE.UU. Para 2026, se espera que se superen las 114 mil toneladas consumidas en años anteriores, confirmando al aguacate michoacano como un producto líder en exportación.