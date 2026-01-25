Patriots y Seahawks van al Super Bowl LX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los New England Patriots y los Seattle Seahawks disputarán el Super Bowl LX, el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California. Ambas franquicias ganaron sus respectivas finales de conferencia en partidos dramáticos que definieron su camino al gran juego.
Los Patriots avanzan a su duodécimo Super Bowl tras superar a los Denver Broncos en un juego marcado por la nieve, que dificultó el desempeño ofensivo y afectó a los pateadores. A pesar de una actuación inicial sólida de Jarred Stidham, un error suyo bajo presión terminó favoreciendo a la defensa de New England. En los últimos dos minutos, Christian Gonzalez logró una intercepción clave que puso rumbo a la victoria, sellada por un 1&10 de Drake Maye tras una audaz decisión de Josh McDaniels.
Por parte de Seattle, el Lumen Field fue una auténtica caldera durante la final de conferencia. Aunque un par de errores de Tariq Woolen pusieron en riesgo el resultado, la figura de Jaxon Smith-Njigba (JSN) brilló como el mejor receptor de la temporada. Su actuación, junto con destellos ofensivos de Kenneth Walker III y una defensa sólida, fue determinante para frenar al mejor ataque rival y asegurar el pase.
El Super Bowl LX marcará la cuarta aparición de Seattle en el gran juego, mientras que New England continúa ampliando su legado como una de las franquicias más exitosas de la NFL. Ambos equipos ya se enfrentaron en el Super Bowl XLIX, en un duelo recordado por la intercepción final de Malcolm Butler.
Además del enfrentamiento deportivo, el espectáculo musical también genera expectativas. El artista Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo, consolidándose como una figura global y representando a la comunidad latina en el evento más visto del año. También participarán Green Day, Brandi Carlile, Charlie Puth y Coco Jones en el preámbulo musical.
