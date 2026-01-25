Patriots y Seahawks van al Super Bowl LX

El Super Bowl LX marcará la cuarta aparición de Seattle en el gran juego, mientras que New England continúa ampliando su legado como una de las franquicias más exitosas de la NFL. Ambos equipos ya se enfrentaron en el Super Bowl XLIX, en un duelo recordado por la intercepción final de Malcolm Butler.

Además del enfrentamiento deportivo, el espectáculo musical también genera expectativas. El artista Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo, consolidándose como una figura global y representando a la comunidad latina en el evento más visto del año. También participarán Green Day, Brandi Carlile, Charlie Puth y Coco Jones en el preámbulo musical.