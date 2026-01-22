Adolfo Torres fortalece la conciencia hídrica en la infancia con Guardianes del Agua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con entusiasmo, compromiso y muchas ganas de cuidar el planeta, estudiantes del Jardín de Niños Antonio Talavera participaron en el programa Guardianes del Agua, impulsado por el Ayuntamiento de Morelia, a través del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas). En esta actividad, niñas y niños aprendieron sobre la importancia del agua como líquido vital para la vida diaria y el cuidado del entorno.

Durante la jornada, las y los pequeños explicaron con sus propias palabras lo esencial que es el agua en actividades cotidianas como beber, cocinar, asearse y convivir en familia. Como parte del programa, realizaron una emotiva toma de protesta, comprometiéndose a cuidar el agua y a promover su uso responsable desde casa y la escuela.