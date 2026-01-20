En proceso, anteproyecto de la nueva planta potabilizadora para Morelia: Ooapas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actualmente, aún se encuentra en proceso de consolidación el anteproyecto de la nueva planta potabilizadora que se prevé ubicar al poniente de la capital michoacana, informó Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas).

En entrevista, el director compartió que el proyecto se encuentra en la fase de planeación, la cual se desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado, con el objetivo de que posteriormente pueda presentarse ante la Federación.

Aunado a esto, resaltó que será más adelante cuando el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, brinde mayores detalles sobre este proyecto.

“Lo que sí puedo decir es que cambiaría por completo la ciudad; un proyecto ejecutivo de esa magnitud debe de costar aproximadamente 30 millones de pesos (…)”, resaltó.

Torres Ramírez explicó que dentro del anteproyecto se realizan diversos estudios para valorar aspectos como la cantidad de agua que podría canalizarse a la planta y que esta se mantenga en sintonía con los niveles de explotación autorizados para la ciudad.

Finalmente, Torres Ramírez indicó que la planta deberá ubicarse cerca de la presa, y al momento ya se cuenta con una propuesta del sitio donde podría desarrollarse esta obra, la cual se espera beneficie a cientos de habitantes del poniente de Morelia.

BCT