Actualización vial: reportan bloqueos en 6 carreteras de Michoacán

Estas acciones forman parte del paro nacional campesino, impulsado por organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y el Movimiento Agrícola Campesino, que exigen al gobierno federal establecer un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, así como mejores condiciones para la comercialización de sus cosechas.

El pasado 14 de octubre ya se registraron bloqueos similares en Michoacán, lo que derivó en negociaciones con autoridades federales y estatales. Sin embargo, ante la falta de un acuerdo generalizado, los líderes del movimiento anunciaron una nueva jornada de protestas para este lunes, la cual podría afectar tanto el transporte de carga como el acceso a servicios estratégicos, como el aeropuerto.

